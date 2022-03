Triumph: Testival mit der Tiger 1200

Jeder Motorrad-Fan weiß: Erst wenn man ein Motorrad über einige Kilometer bewegt hat kann man sagen, ob die Kombination aus Bike und Fahrer oder Fahrerin auch wirklich zusammenpasst. Im Falle der Triumph-Hauptattraktion für die Saison 2022 bietet sich eine gute Gelegenheit, den Praxistest zu machen: beim Triumph Testival mit dem neuen Adventure-Bike Tiger 1200 Mitte Mai 2022 am Nürburgring.



Im Komplettpaket sind zwei Fahrtage - sowohl On- als auch Offroad - mit der Tiger 1200 sowie unter anderem eine Übernachtung plus Verpflegung und Betreuung enthalten. "Vor Ort werden sowohl die mehr straßenorientierte GT-Variante der Tiger 1200 als auch die Rally-Version mit 21-Zoll-Vorderrad und deutlich mehr Offroad-Genen für Testfahrten zur Verfügung stehen", verspricht Triumph.



Das ganze Programm kostet 499 Euro. Komplette Motorradschutzbekleidung (Leder oder Textil inklusive Protektoren) ist für die Teilnahme Pflicht.

