  Triumph TE-1: Erste Styling-Skizzen vom Stromer-Bike

Motorrad-Bauer Triumph und seine Partner liegen bei der Entwicklung eines innovativen britischen Elektromotorrads namens TE-1 eigenen Angaben nach gut im Zeitplan. Jetzt präsentieren sie erstmals das Layout von elektrischem Antriebsstrangs und Batterie und zeigen die ersten Styling-Skizzen für den endgültigen Prototyp.



Triumph und Entwicklungspartner Williams Advanced Engineering versprechen, noch ohne konkrete Daten zu nennen, "eine vollständig auf dem Prüfstand getestete Batterie, die mit Messwerten aufwarten kann, die in Bezug auf Leistung und Energiedichte alles andere auf dem Markt übertreffen". Sie biete dem Fahrer mehr Power für eine längere Zeit. Im Gegensatz zu den meisten aktuellen Elektromotorrädern liefere die TE-1-Technik "jederzeit die volle Leistung unabhängig vom Ladezustand sowie eine wegweisende Reichweite".



"Die vielversprechenden Ergebnisse, die bisher erzielt wurden, geben einen spannenden Einblick in die potenzielle elektrische Zukunft", so Triumph-CEO Nick Bloor. "Zweifelsohne wird das Ergebnis dieses Projekts eine wichtige Rolle bei unseren zukünftigen Bemühungen spielen, dem Wunsch unserer Kunden nach weniger Umweltbelastung und nachhaltigerem Transport gerecht zu werden."