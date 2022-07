Trenoli zeigt neue Bio-Bikes

Der bayerische Bike-Spezialist Trenoli geht den umgekehrten Weg wie der Großteil der Mitbewerber: Gestartet sind die Zweirad-Spezialisten aus Weiden/Oberpfalz mit Pedelecs. Und jetzt erweitern sie ihr Sortiment um zahlreiche neue Bio-Bikes im MTB-, Trekking-, City- und Kids-Bereich.



Der frischgebackene und variantenreiche Vollsortimenter hat seine vier neuen Serien mit insgesamt 15 klassischen Modellvarianten gerade auf der Eurobike 2022 in Frankfurt erstmals gezeigt. Damit bietet die Marke für die kommende Saison über 30 Bikes mit und ohne elektrischer Unterstützung für unterschiedlichste Ansprüche, Bedürfnisse und Einsatzbereiche an.



Zu den neuen Analog-Fahrrädern zählen das Mountainbike Trenoli Matera, das in drei qualitativ hochwertigen Ausführungen erhältlich ist. Dazu kommen die drei Versionen des Tour- und Trekkingrades Trenoli Tazio, die zwei Varianten des City- und Tourenrades Vivo und die Trenoli Kids-Modelle, die ergonomisch optimal an die unterschiedlichen Größen der Kinder angepasst sind, einen bequemen Einstieg bieten und einfach in der Handhabung sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1