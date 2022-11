Toyota Zulassungen annähernd auf Vorjahresniveau

Die Toyota Motor Corporation (TMC) hat jetzt die Finanzergebnisse für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres (1. April 2022 bis 31. März 2023) bekanntgegeben. Trotz aktuell schwieriger Rahmenbedingungen haben die Japaner von April bis September 2022 weltweit fast 5,17 Millionen Einheiten abgesetzt und damit annähernd das Vorjahresniveau erreicht.



27,9 Prozent aller verkauften Fahrzeuge sind elektrifiziert, womit ihr Anteil am Gesamtabsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum erneut gestiegen ist.



Der Konzernumsatz kletterte von April bis September um 14,4 Prozent auf gut 17,71 Billionen Yen (127,41 Milliarden Euro). Das Betriebsergebnis betrug fast 1,14 Billionen Yen (8,21 Milliarden Euro), der Gewinn vor Steuern 1,83 Billionen Yen (13,2 Milliarden Euro). Der TMC zurechenbare Nettogewinn belief sich im gleichen Zeitraum auf 1,17 Billionen Yen (8,43 Milliarden Euro), woraus sich eine Marge von 6,6 Prozent ergibt.



In Europa verkaufte das Unternehmen in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres rund 479.000 Fahrzeuge. Die Zahl der in der Region produzierten Fahrzeuge ist mit 385.000 Einheiten um 24,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen.



Nordamerika bleibt mit fast 1,25 Millionen Einheiten die größte Absatzregion, gefolgt von Japan mit 869.000 verkauften Fahrzeugen. Auf den Rest Asiens entfielen 817.000 Einheiten, was eine Steigerung von 15,7 Prozent bedeutet. In den übrigen Regionen wie Mittel- und Südamerika, Australien und Ozeanien, Afrika und dem Nahen Osten verzeichnete Toyota ähnliche Zuwächse auf 749.000 Fahrzeuge.

