Toyota zeigt Modelle mit Motorsport-DNA

Toyota lässt die Herzen von Rennsport-Fans höher schlagen. Denn am 4. Juni dreht sich in Deutschlands größter Sammlung klassischer Toyota Modelle alles um die Toyota GR Modelle mit der Motorsport-DNA von Toyota Gazoo Racing. Geöffnet ist die Toyota Collection beim GR-Day in Köln von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.



Während der legendäre Toyota 2000GT in den 1960ern noch in Kooperation mit dem Spezialisten Yamaha gebaut wurde, ist heute das Entwicklungszentrum der in Köln-Marsdorf beheimateten Toyota Gazoo Racing Europe GmbH (TGR-E) verantwortlich für die globalen Motorsportaktivitäten des japanischen Automobilkonzerns.



Erstes Toyota Modell mit dem Kürzel GR im Namen ist seit 2019 der GR Supra mit den ikonischen Sportwagen-Indizien Double-Bubble-Dach und Heckantrieb. Beim GR Day in der Toyota Collection gibt es die ganze Geschichte der Gewinnertypen zu erleben: Vom klassischen 2000GT über den Mittelmotor-Zweisitzer MR2, die Celica und Supra Sportcoupes vieler Generationen, die Driftchampions Corolla Coupe 16V und Trueno AE86, den Supersportler Lexus LFA bis hin zur aufregenden aktuellen Familie der Toyota GR Modelle sind alle Sportstars dabei.

