Toyota Yaris Cross ist Stadtauto 2022

In der Kategorie "World Urban Car of the Year" bei den World Car Awards macht 2022 Toyota das Rennen. Den Titel trägt nun der Yaris Cross. Die Awards werden jährlich vergeben. Eine Jury mit 102 Mitgliedern aus 33 Ländern trifft dabei die Entscheidung.



Den Yaris Cross entwickelte Toyota speziell für den europäischen Markt. Vom Band läuft das Modell bei Toyota Motor Manufacturing France im Werk Valenciennes. Mit der Auszeichnung zum "World Urban Car of the Year" tritt das Fahrzeug in die Fußstapfen des Yaris, der 2021 zu Europas Auto des Jahres gekürt wurde.



"Wir haben uns bei der Entwicklung des Yaris Cross von unserer Philosophie leiten lassen, einen Kompaktwagen mit einem geräumigen Laderaum und einem hohen Nutzwert sowie ausreichender Leistung und niedrigem Kraftstoffverbrauch zu entwickeln", sagt Takatomo Suzuki, Chefingenieur der Toyota Compact Car Company.

Diese Auszeichnung diene als Motivation, weiterhin qualitativ hochwertige Autos zu entwickeln, die die Bedürfnisse der Kunden erfüllen und zur Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen.

