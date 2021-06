Toyota Yaris Cross – Hybrid mit Pfiff

Auf Basis des Yaris bietet Toyota ab September 2021 die dritte Variante des japanischen Bestsellers. Der neue Yaris Cross ist schon jetzt in zwei Start-Editions-Modellen bestellbar. Anders als viele seiner Konkurrenten im Mini-SUV-Segment ist er immer mit der vierten Generation der Toyota-Hybridtechnologie ausgestattet und auch mit Allradantrieb erhältlich. Der Motor-Informations-Dienst (mid) ist den kompakten Crossover in der frontgetriebenen Adventure-Version in Brüssel und Umgebung Probe gefahren.



Manchmal erwartet man nicht allzu viel und ist dann umso positiver überrascht. So erging es uns beim Yaris Cross. Was zunächst nur wie ein weiterer Mini-SUV wirkt, entpuppt sich bei der ersten Ausfahrt als hübsch gezeichnete, geräumige, wertig verarbeitete, vor allem aber auch durchaus sparsame Kleinwagen-Alternative mit Pfiff.



Aber der Reihe nach. Der neue Cross ist - wie es sich für die kleinen, meist nur Möchtegern-Off-Roader gehört - höher (1.560, + 105 Millimeter), aber auch länger (4.200, +240 Millimeter) und breiter (1.765, +20 Millimeter) als der Yaris, lässt dabei jedoch noch etwas Respektabstand zum irgendwie seelenverwandten C-HR. Lediglich der Radstand blieb mit 2,56 Metern unverändert. Das Plus an Länge kommt daher vor allem dem Kofferraum (390, + 249 Liter), der Höhe der Sitzhöhe, dem Raumgefühl, durch die aufrechtere Sitzposition aber auch dem realen Platzangebot zugute.



Heißt: Während im Yaris lieber nur vier Personen - mit spartanischem Gepäck - unterwegs sein wollen, kann man im Cross auch mal zu fünft oder eben mit etwas üppigerem Sport-Equipment reisen. Gegenüber dem konventionellen Yaris wurde dazu die Heckklappe etwas verbreitert, die im Verhältnis 40:20:40 dreigeteilte Rückbank ermöglicht maximale Passagier- oder Laderaumflexibilität. Abgerundet oder besser gesagt geebnet wird das Ganze durch einen verstellbaren, zweigeteilten Laderaumboden, der selbst bei umgelegten Rückenlehnen hürdenlose Beladung ermöglicht.



Mindestens genauso wichtig wie solche Details: Hartplastik-Wüsten wie bei manchen Konkurrenten sucht man im Toyota Yaris Cross vergeblich. Das Interieur wirkt - mit Ausnahme des an billigen Nadelfilz erinnernden Dachhimmels - erfreulich hochwertig, aufgeräumt und wohnlich. Die Sitze bieten vorn wie hinten (bis etwa 1,85 Meter Körpergröße) ordentlichen Komfort, für Smartphone und Co. findet sich zumindest im Fond ausreichend Kabel-Anschluss und sogar eine drahtlose (Lade-)Verbindung zum 9-Zoll-Infotainment mit Cloud-Navigation.



Einer Kleinwagen-Plattform eine höhere, schwerere, mit mehr Bodenfreiheit (170, +30 Millimeter) und oft auch mit üppigen, im Falle des Yaris Cross mit bis 18 Zoll großen Rädern bestückte Crossover-Karosse aufzupfropfen, gelingt durchaus nicht immer problemlos. Der höhere Schwerpunkt erfordert, will man in Kurven starke Seitenneigung verhindern, bei konventionellen Fahrwerken grundsätzlich eine straffere Abstimmung. Das beschert manchem Mini-Crossover einen eher rumpeligen Auftritt. Die Toyota-Techniker haben dieses Problem aber offenbar gut im Griff, denn der Cross federt ordentlich, fährt sich dennoch recht sportlich, Fahrwerksgeräusche und -bewegungen bleiben im angenehmen Rahmen.



Fehlt noch der Antrieb: Hier profitiert auch der Neue von der langjährigen Toyota-Erfahrung mit rund 17 Millionen gebauten Hybriden. So gelingt dem 1,5-Liter-Dreizylinder-Sauger dank doppelter E-Unterstützung (Systemleistung 85 kW/116 PS) - bei entspannter Fahrweise - ein überraschend kraftvoller und kultivierter Auftritt. Auch die nun weitgehend unauffällig arbeitende, serienmäßige CVT-Automatik trägt dazu ihren Teil bei. Nur wer viel Leistung abfordert - was in den meisten europäischen Ländern eher die Ausnahme sein dürfte - vernimmt den bekannt knurrigen, aber nicht störenden Dreizylinder-Sound. In der Stadt ist man jedoch, dank ausgefeiltem Energie-Management, tatsächlich häufig fast lautlos, elektrisch und damit insgesamt recht sparsam unterwegs.



Auf unserer gemischten Überland-Stadt-Testrunde genehmigte sich der Yaris Cross 4,7 Liter Super, was in Verbindung mit dem 36-Liter-Tank Alltags-Reichweiten von rund 765 Kilometer ermöglicht. Der WLTP-Verbrauch ist mit 5,0 - 4,5 Liter auf 100 Kilometer, die CO2-Emissionen kombiniert mit 112 - 102 g/km angegeben. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 170 km/h, die Beschleunigung von 0 auf 100 km schafft der frontgetriebene Cross bei Bedarf in 11, 2 Sekunden.



Abgerundet wird das überraschend überzeugende, auch optisch gefällige Yaris Cross-Paket durch das umfangreiche Toyota Safety Sense, das verschiedene Assistenzsysteme miteinander kombiniert. Notbremssystem und Co. unterstützen den Fahrer im Alltag. Sogar ein Head-Up-Display und ein aktiver Tempomat sind, je nach Ausstattungsvariante, verfügbar. Der gefahrene Yaris Cross Hybrid Adventure mit 2WD-Antrieb kostet 30.990 Euro, die Premiere Edition mit AWD-i ist für 34.390 Euro bestellbar.



Christoph Reifenrath / mid

