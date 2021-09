Toyota tankt neue Sonnenenergie

Toyota zapft die Sonne an: Eine rund 4.000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage auf dem Logistikzentrum im Kölner Stadtteil Marsdorf liefert grünen Strom für die Hauptverwaltung an der Toyota Allee. Am dortigen Campus sind rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.



Jetzt wird die aus 2.350 Solarpanels bestehende Anlage im Beisein der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker symbolisch eingeweiht. "Toyota Deutschland setzt sich mit unterschiedlichen Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit ein", sagt Andre Schmidt, Geschäftsführer der Toyota Deutschland GmbH. "So haben wir bereits vor über 25 Jahren durch den Hybridantrieb beim Prius mit der Elektrifizierung unserer Modellpalette begonnen. Um die Dekarbonisierung der Gesellschaft zu erreichen, müssten sich Mobilität und Energiewirtschaft nachhaltig verzahnen. "Mit der regenerativen Energieerzeugung durch unsere neue Photovoltaikanlage, die den durchschnittlichen Energieverbrauch von 220 Haushalten deckt, sparen wir nun rund 415.000 Kilogramm CO2 ein."



Die Kölner Oberbürgermeisterin Reker merkt dazu an, sich wünsche sich mehr engagierte Unternehmen wie Toyota Deutschland, die mit gutem Beispiel voran gehen und in den Ausbau der Photovoltaik investieren würden. "Denn nur wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, können wir unser Ziel erreichen, in Köln spätestens 2035 klimaneutral zu sein." Auch die Stadt Köln investiere in den Photovoltaik-Ausbau auf städtischen Gebäuden.

