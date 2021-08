Toyota mit neuem Mobilitätsservice

Toyota startet einen neuen Mobilitätsservice - ein Carsharing-Angebot für Quartiere und Unternehmenscampusse. Dabei handelt es sich konkret um "Kinto Share", ein stationsbasiertes Carsharing. Die Fahrzeuge befinden sich hier an festen Stationen, die für das Carsharing reserviert sind. Kunden wissen somit schon vor der Buchung, wo die Autos stehen und ersparen sich im Nachgang die Parkplatzsuche.



Über eine App können Nutzer die Fahrzeuge buchen und öffnen. Nach der Fahrt müssen diese wieder an die Station zurückgebracht werden. Die Bezahlung und das Verschließen der Fahrzeuge erfolgen ebenfalls per App. Gezahlt wird ein All-inclusive-Preis im Minuten- oder Tagestarif. Versicherung, Reinigung, Customer Support, Benzin bzw. Ladestrom sind inklusive.



Kinto Share bietet Carsharing für Unternehmen, Wohngebiete oder den Öffentlichen Dienst an. Die profitieren dabei beispielsweise von der steigenden Attraktivität des Quartiers und der Entlastung des Verkehrs. Den Nutzern wird eine zusätzliche verlässliche Mobilitätsoption geboten.



Die ersten Carsharing-Fahrzeuge starten im Quartier I/D Cologne in Köln-Mülheim, für das zu Beginn fünf gebrandete Toyota Yaris Hybrid zum Einsatz kommen. In direkter Nähe befindet sich das Autohaus Karst, das Kinto Share als Operations-Partner unterstützt. Mitarbeiter der Unternehmen im Quartier und Anwohner im direkten Umfeld stehen im Fokus von Kinto Share, die App steht grundsätzlich aber jedem zur Verfügung.

