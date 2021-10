Toyota mit neuem Bestwert

Gute Nachrichten bei Toyota: Die Japaner haben beim Marktanteil auf dem deutschen Pkw-Markt einen neuen Bestwert erreicht. Mit 3,8 Prozent erreichte Toyota im September den höchsten Monatswert seit mehr als zehn Jahren. Das Ergebnis entspricht 7.394 Neuzulassungen - ein Plus von 0,9 Prozentpunkten gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres. Toyota baut damit seine Position als stärkste japanische Marke in Deutschland weiter aus.



Das gleiche Bild zeigt sich im gesamten dritten Quartal: Auch hier bedeuten 3,3 Prozent Marktanteil den besten Wert seit über zehn Jahren. Insgesamt verzeichnete Toyota von Juli bis September 21.161 PKW Neuzulassungen in Deutschland.

Auf Rekordhöhen ist dabei auch der Anteil von Hybridfahrzeugen am Gesamtabsatz der Marke gestiegen. Dieser betrug im September 71 Prozent - was sich auch im Ranking der beliebtesten Toyota-Modelle in Deutschland widerspiegelt. Dort liegen die Hybrid-Varianten von Corolla, C-HR, Yaris und RAV4 sowie der RAV4 mit Plug-in-Hybridantrieb auf den ersten Plätzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1