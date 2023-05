Toyota Kfz-Versicherung gewinnt den Versicherungsmonitor

Die Toyota Kfz-Versicherung gewinnt den diesjährigen Versicherungsmonitor der Fachzeitschrift Autohaus als beste herstellergebundenen Kfz-Versicherung aller Automobilmarken in Deutschland. Der mittlerweile zwölfte Triumph untermauert Qualität und Attraktivität der Toyota Kfz-Versicherung, die gemeinsam mit der Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE als Risikoträger angeboten wird.



Für den "Autohaus VersicherungsMonitor" befragt die Fachzeitschrift "Autohaus" seit 2009 die Vertragspartner von 20 Automobilmarken in Deutschland. Anhand von acht Oberkategorien wie Außen- und Innendienst, Vertriebsstrategie, Schadenabwicklung, Image und Umgang mit Kunden sowie der Kfz-Versicherung an sich können die Markenhändler insgesamt 19 Einzelkriterien beurteilen.



Ziele sind unter anderem eine Analyse und Optimierung der Händlerzufriedenheit sowie eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Versicherungspartnern. Anstelle des bekannten Schulnoten-Systems wird in diesem Jahr erstmals eine Skala von eins (schlecht) bis zehn (sehr gut) verwendet.



Als einzige Assekuranz erreicht Toyota überdurchschnittliche 8,0 von zehn Punkten. Dank der individuellen Versicherungslösungen und durchdachten Angebote gab es unter anderem Bestnoten für die Wettbewerbsfähigkeit der Versicherungskonditionen, für die Kundenzufriedenheit und für die kompetenten Mitarbeitenden im Innen- und Außendienst.



"Durch innovative und individuell angepasste Versicherungsprodukte bieten wir unseren Kunden die optimale Kfz-Versicherung. Neben unserer langjährigen Erfahrung nutzen wir auch die Nähe zum Handel. Unsere kompetenten und zuverlässigen Mitarbeiter sind maßgeblich an diesem Erfolg und dem erneuten Sieg beim VersicherungsMonitor beteiligt", erklärt Udo Jüngling, Geschäftsführer der Toyota Insurance Management SE in Köln.



Jürgen Heinrich, Abteilungsleiter Kunden-Kompetenz-Center bei der deutschen Niederlassung der Aioi Nissay Dowa Insurance Company of Europe SE, ergänzt: "Unser Erfolgsrezept sind neben den hervorragenden Versicherungslösungen vor allem auch unsere Mitarbeiter." Daher sei der VersicherungsMonitor ein Teamsieg der motivierten Mitarbeiter, die sich gegenseitig unterstützen würden wie der sprichwörtliche zwölfte Mann im Fußball.

