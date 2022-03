Toyota in der Erfolgsspur

Toyota trotzt der Corona-Pandemie und fährt weltweit und in Europa in der Erfolgsspur. Deutschland-Chef Andre Schmidt gibt im Rahmen des Jahres Pressegesprächs bei der Toyota Collection in Köln einen Ausblick auf die großangelegte Modelloffensive und die nächste Stufe der Elektrifizierung des Konzerns.



Weltweit konnte Toyota seine Verkaufszahlen 2021 um rund zehn Prozent verbessern. Der Europa-Rekord mit 1,07 Millionen Verkäufen für Lexus und Toyota mit einem Marktanteil von 6,4 Prozent spricht für sich. Andre Schmidt: "Um von Gesellschaft, Politik und Kunden auch in Zukunft akzeptiert zu werden, müssen Unternehmen nachhaltig wirtschaften. Dabei spielt das Ziel einer vollkommenen De-Karbonisierung eine zentrale Rolle. Für uns als Automobilhersteller heißt das, nicht nur 0-Emissionsfahrzeuge in den Markt zu bringen, sondern den CO2 Fußabdruck in der gesamten Wertschöpfungskette von Beschaffung, Produktion über Logistik und Vertrieb möglichst auf 0 zu reduzieren."



In Deutschland hat Toyota seinen Marktanteil in den letzten drei Jahren kontinuierlich auf zuletzt 2,7 Prozent gesteigert.

"Bis Ende 2022 haben wir das Ziel, drei Prozent zu erreichen", so Schmidt. Für die Toyota Händler war 2021 ein gutes Jahr. Die Rendite lag 2021 bei 2,6 Prozent. Zum Vergleich: In 2020 waren es 2 Prozent und 2019 1,8 Prozent.



Toyota steht für Technologie-Offenheit, wenn es um alternative Antriebe geht. Von selbstladenden Hybrid-Modellen über Plug-in-Hybride bis hin zu batterieelektrischen Autos oder Brennstoffzellenfahrzeugen. Da die Zeiten weiterhin unsicher sind, wird den Kunden mit der Toyota Relax Garantie ein Garantieversprechen von bis zu 10 Jahren geboten, so der Hersteller. Bis 2030 ist es geplant, die Palette auf 30 BEV-Modelle auszubauen. Der Absatz der emissionsfreien Fahrzeuge wird dann auf mehr als 3,5 Millionen Einheiten pro Jahr steigen. Dafür investiert Toyota über 60 Milliarden Euro.



Was ist in der aktuellen Pipeline? Der Aygo X wird auf einer eigenständigen Plattform produziert. Im zweiten Quartal 2022 startet das Crossover-SUV den Einstieg in die Toyota Welt, ab dem 23. April 2022 steht er beim Handel. Der Toyota bZ4X kommt als erstes reines Elektroauto, das Reichweiten bis zu 450 Kilometern bietet, so der Hersteller. Abgerundet wird die diesjährige Modelloffensive vom ähnlich elektrisierenden Toyota GR 86. Im Sommer kommt der Hecktriebler mit 234 PS und manuellem Schaltgetriebe als ein "letzter seiner Art" zu den Fans. Im Herbst kommt der Toyota Corolla Cross, das erste Modell mit der 5. Generation des selbstladenden Hybridantriebs. Mit diesem Neuzugang sind die Japaner der Mobilitätsanbieter mit der breitesten Hybrid-Palette im Markt.



Die Toyota-Luxustochter Lexus lebt von der japanischen Kultur. Der neue NX ist mit einer Lieferzeit von 8 bis 9 Monaten bestellbar, was derzeit im Luxussegment nicht selbstverständlich ist, sagt Nadine Busch, General Managerin von Lexus in Deutschland.



Interessierte Kunden (sowohl Toyota als auch Lexus) sollten sich mit ihrem Händler in Verbindung setzen. Neu im Angebot ist zudem ein Auto-Abo von der Toyota-Bank, das "Kinto Flex" heißt.



Jutta Bernhard / mid

