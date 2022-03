Toyota GR86 kommt in drei Varianten

Der neue Toyota GR86 gibt Gas. Das Sportcoupe ist ab sofort zu Preisen ab 33.990 Euro im Handel bestellbar. Kunden können aus drei Varianten wählen, bereits das Einstiegsmodell verfügt dabei über eine umfangreiche Serienausstattung - einen fahrfreudigen 2,4-Liter-Boxerbenziner inklusive.



Die Produktion des Toyota GR86 läuft im Mai 2022 an und ist auf zwei Jahre begrenzt. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge beginnt im Sommer 2022.



Das mittlerweile dritte eigenständige Serienmodell von Toyota Gazoo Racing gilt als "Letzter seiner Art". Der Toyota GR86 greift schließlich das klassische Sportwagenlayout mit Frontmotor und Hinterradantrieb auf. Den Vortrieb übernimmt dabei ein Vierzylinder-Boxer.



Aus 2,4 Litern Hubraum entwickelt der Benziner 172 kW/234 PS und 250 Newtonmeter Drehmoment, das bei 3.700 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung steht. Innerhalb von 6,3 Sekunden (mit Automatik 6,9 Sekunden) beschleunigt das Sportcoupe von null auf 100 km/h - und ist damit mehr als eine Sekunde schneller als sein Vorgänger Toyota GT86.



Den Einstieg in die Toyota Sportwelt markiert der GR86 Pure: Die Basisvariante fährt mit L-förmigen LED-Scheinwerfern, 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Sportsitzen und Lederlenkrad mit GR Logo vor. Wer sich für die mittlere Ausstattungsstufe, den Toyota GR86 Schalter (ab 36.100 Euro) entscheidet, erhält Teilledersitze und eine Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer. Das Topmodell bildet der Toyota GR86 Automatik (ab 38.880 Euro), der nicht nur über ein Sechsstufen-Automatikgetriebe und Schaltwippen am Lenkrad verfügt. Für Sicherheit sorgt ein umfassendes Paket verschiedener Assistenzsysteme.

