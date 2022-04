Toyota GR Supra: Auch mit Handschalter

Viele Kunden und Fans von Toyota Gazoo Racing-Sportlern haben eines gemeinsam: Sie schwören auf Handschalter und haben mit den derzeit angebotenen Versionen des GR Supra mit Achtgang-Automatik eher weniger am Hut. Jetzt hat der Hersteller reagiert.



Der Flitzer ist bald mit manuellem Schaltgetriebe verfügbar, verspricht Toyota. Das völlig neue, maßgeschneiderte Getriebe sei entwickelt worden, um den Ansprüchen von Sportwagen-Puristen gerecht zu werden. Und weiter im Text: "Motorsport-Enthusiasten wird ein verbessertes Fahrerlebnis geboten, das noch näher dran an der DNA von Toyota Gazoo Racing ist."



Zu erkennen ist der GR Supra mit manuellem Getriebe am roten Supra-Schriftzug. Mit welchem Motor das neue Angebot kombiniert wird, lässt Toyota noch offen. Möglich ist der Vierzylinder ebenso wie der Sechszylinder. Letzterer wurde allerdings schon letztes Jahr von gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen als künftiger Partner für die Handschaltung ausgemacht.

