  Toyota GR Supra als blauer Blitz

Vom sportlichen Toyota GR Supra gibt es nun für 64.400 Euro das limitierte Sondermodell Jarama Racetrack Edition. Die nach der traditionsreichen spanischen Rennstrecke benannte Fahrzeugversion fällt vor allem durch die Sonderlackierung namens "Horizon Blue" ins Auge. Die blaue Lackierung steht im Kontrast zu mattschwarzen 19-Zoll-Schmiederädern und rot lackierten Bremssätteln.



Im Innenraum zeugt ein Kohlefaser-Einsatz auf dem Armaturenbrett von der Sonderedition, der auch das Logo von Gazoo Racing sowie die Umrisse des Circuito del Jarama zeigt. Schwarzes Alcantara mit blauen Nähten im Innenraum sowie den Sitzen und dem Lenkrad rundet das hochwertige Interieur ab. Die Produktion ist auf lediglich 90 Exemplare für europäische Kunden limitiert - in alter Tradition früherer Sondereditionen und in Anlehnung an den Codenamen A90 des Coupes.



Angetrieben wird der Toyota GR Supra Jarama Racetrack Edition vom 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit Turbounterstützung, der 250 kW/340 PS leistet und ein Drehmoment von 500 Newtonmeter (Nm) entwickelt, das von 1.600 bis 4.500 U/min zur Verfügung steht. Der Turbomotor ist mit einer Achtgang-Sportautomatik gekoppelt. Die Beschleunigung von null auf 100 km/h erfolgt mit Hilfe der Launch Control in sportlichen 4,3 Sekunden.