Toyota geht mit neuem Hybridantrieb in Produktion

Toyota startet die Produktion eines neuen Hybridantriebs in Europa. Das System der fünften Generation soll im neuen Corolla zum Einsatz kommen. Zur Fertigung seiner neuen Hybridantriebe investiert der japanische Automobilhersteller über 77 Millionen Euro in seine Werke in Polen und Großbritannien.



Sieben Produktionslinien werden in den beiden Werken von Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) und Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) modernisiert, bevor die Produktion der Hybridmotoren und -getriebe anläuft. TMMP produziert Hybrid-Elektro-Getriebe sowie die Elektromotoren MG1 und MG2. Die Elektromotoren werden mit dem neuen 1,8-Liter-Benzinmotor, der bei TMUK gefertigt wird, zum Hybrid-Antriebsstrang der fünften Generation kombiniert.



Der Hilfsmotor MG1 dient als Anlasser für den Benzinmotor, erzeugt Strom für den größeren Elektromotor MG2 und lädt die Batterie auf. Außerdem wird mit ihm ein Teil der beim Verzögern erzeugten kinetischen Energie zurückgewonnen, sodass der Hybridantrieb im Vergleich zu einem konventionellen Verbrenner weniger Kraftstoff verbraucht.



Das Hybridsystem der fünften Generation verfügt über leichtere, kompaktere und leistungsstärkere Elektromotoren, die das elektrische Antriebsverhältnis im Hybridsystem erhöhen. Durch eine optimierte Motorkalibrierung erreicht das Fahrzeug eine höhere Gesamtleistung von 103 kW/140 PS in Kombination mit dem 1,8-Liter-Benzinmotor, ein besseres Fahrverhalten und niedrigere CO2-Emissionen.



Der neue Hybrid-Antriebsstrang der fünften Generation ersetzt die Systeme der vierten Generation, die bisher bei TMMP und TMUK seit 2018 beziehungsweise 2016 produziert werden. In diesem Zeitraum hat Toyota Motor Europe (TME) seine Investitionen in die Hybridtechnologie beschleunigt; der Anteil elektrifizierter Modelle am Gesamtabsatz von Toyota ist in den vergangenen vier Jahren in Europa von 30 auf 66 Prozent gestiegen.

