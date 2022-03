Toyota Collection: Wiedereröffnung mit Lexus-Luxus

Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Deshalb gehört die allererste für Europa produzierte Limited Edition "Regatta" des Lexus LC 500 Cabriolet ab sofort zur Toyota Collection. Das exklusive Sondermodell, das 2020 zur Markteinführung des LC Cabriolets produziert wurde, ergänzt die Fahrzeugsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland (Toyota Allee 2, 50858 Köln), die nach einer pandemiebedingten Pause am 2. April 2022 ihre große Wiedereröffnung feiert. Die Limited Edition "Regatta" ist europaweit auf 20 Einheiten limitiert.



"Nachdem die Regatta Edition ohnehin schon streng limitiert war, machen die Signaturen des Chefingenieurs und Chefdesigners das Fahrzeug zu einem weltweiten Unikat", ergänzt Nadine Busch, General Managerin Lexus Deutschland. "Damit passt es perfekt zu den zahlreichen alten und neuen Klassikern, Rennwagen und Prototypen, die in Deutschlands größter Toyota Fahrzeugsammlung ausgestellt werden."



Die Toyota Collection öffnet am Samstag, 2. April 2022, von 10 bis 14 Uhr erstmals in diesem Jahr. Der Eintritt ist kostenfrei. An erster Stelle steht allerdings die Gesundheit der Gäste: Für das Public Opening gelten daher die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet mit gültigem Nachweis) und die Einhaltung aller behördlichen Vorgaben. Die Fahrzeugsammlung ist jeden ersten Samstag im Monat geöffnet.

