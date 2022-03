Toyota Collection öffnet wieder ihre Tore

Nach einer pandemiebedingten Pause feiert die Fahrzeugsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland am 2. April ein großes Re-Opening. Von 10 bis 14 Uhr gibt es zum ersten Mal in diesem Jahr die Gelegenheit, die Ausstellung mit rund 75 klassischen Toyota Serienfahrzeugen, Rennwagen und Concept Cars zu erleben - und dies bei freiem Eintritt.



Die vor über vier Jahren eröffnete Toyota Collection gilt bei Kennern und Fans längst als eine Schatzkammer der japanischen Marke. Außergewöhnlich dabei ist, dass alle klassischen Toyota Modelle ohne störende Absperrungen hautnah entdeckt werden können.



Ein Rundgang durch die Ausstellung führt zu den Highlights der Unternehmensgeschichte: Dabei der Toyota 2000GT als erster japanischer Supersportwagen, viele farbenfrohe Corolla, Celica, MR2 und Supra, eine große Galerie historischer Land Cruiser, Concept Cars, Motorsportchampions wie Corolla WRC oder Toyota TS050 Hybrid und sogar rare JDM-Modelle wie das Flügeltüren-Coupé Sera und der Century, jene vom japanischen Kaiserhaus präferierte Staatskarosse mit V12-Motor.



Neueste Attraktion in der Sammlung ist ein luxuriöses Lexus LC Cabriolet in der raren Regatta Edition mit spektakulärer Farbgebung: Das vielschichtige Stratusblau mit Mikropartikeln im Pigment reflektiert das Licht auf einzigartige Weise und erinnert an die Tiefe des Meeres. Das in Weiß und Blau gehaltene, exklusive Interieur wurde durch die Atmosphäre eines Yachthafens inspiriert.



Aber auch frühe Modelle mit Hybridantrieb und ein Schnittmodell des Toyota Mirai mit Brennstoffzellentechnik fehlen natürlich nicht und stehen für das Engagement Von Toyota bei wichtigen Zukunftsthemen und für eine nachhaltige Entwicklung.



Nach den Wintermonaten mit überwiegend virtuellen Kontakten können die Fans nun endlich wieder über Oldtimer und aktuelle Toyota Modelle fachsimpeln, selbstverständlich unter Einhaltung der behördlichen Vorgaben. Es gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet mit gültigem Nachweis). Die Besucherzahl ist begrenzt und eine Voranmeldung erforderlich.

