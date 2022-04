Toyota-Collection in Köln wiedereröffnet

Toyota lässt wieder Publikum in die Automobil-Sammlung in Köln. Und so fanden sich viele Auto-Enthusiasten ein in der Ausstellungshalle an der Toyota-Allee 2. Neuzugang ist das luxuriöse LC-Cabriolet in der raren Regatta-Edition. Zum Unikat wird dieser Sonnensegler durch seine Vorreiterrolle als erstes für Europa produziertes Exemplar der Regatta Sonderserie. Der Chefingenieur Yasushi Muto und Chefdesigner Tadao Mori haben es sich nicht nehmen lassen, ihre Signaturen auf die edlen Carbon-Einstiegsleisten dieses Lexus LC Cabriolets zu setzen, das durch eine vielschichtige Lackierung in Stratusblau maritime Gefühle bewirkt.



Und noch ein zweiter sportiver Lexus zählt seit kurzem zu den spektakulären Attraktionen der Toyota-Collection: Ein aufgeschnittener Prototyp des ultraschnellen Lexus LFA gibt Einblick in die Technik dieses Hightech-Hochleistungsfahrzeugs, das schon in der Erprobungsphase Bestzeiten in die Nürburgring-Nordschleife brannte. In der "Grünen Hölle" wurde ab 2001 sogar ein kleiner Toyota Yaris gefeiert, dies als Pace-Car beim Yaris-Cup.



In Köln freuten sich nun Hunderte Fans über das Wiedersehen in der Fahrzeugsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland. Dieses fröhliche Fest war der Auftakt zu den ab sofort wieder monatlich stattfindenden Public Openings in der Toyota-Collection. Die nächste Gelegenheit, die Ausstellung mit rund 75 klassischen Toyota Serienfahrzeugen, Rennwagen und Concept Cars zu erleben, gibt es am Samstag, 7. Mai 2022, von 10 bis 14 Uhr - wie immer bei freiem Eintritt. Im Mittelpunkt des Events steht das 25-Jahre-Jubiläum des Toyota Prius als erstes Großserien-Hybridauto und Pionier auf dem Weg in eine elektrische Zukunft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1