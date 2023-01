Toyota C-HR mit Plug-in-Hybrid läuft vom Band

Die zweite Modellgeneration des Toyota C-HR läuft im türkischen Sakarya vom Band. Mit dem neuen Crossover-Coupe wird erstmals ein Plug-in-Hybridmodell der Marke in Europa produziert. Auch die Batterien werden bei Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) in Sakarya montiert.



Neben dem Plug-in wird die Neuauflage des Toyota C-HR auch mit einem klassischen Hybridantrieb angeboten. Die vollständige Elektrifizierung des Crossover-Coupes reduziert den CO2-Ausstoß und soll das Nachhaltigkeitsengagement des Mobilitätskonzerns unterstreichen. Bis 2035 strebt das Unternehmen eine 100-prozentige CO2-Reduzierung bei allen Neufahrzeugen in Europa an.



Toyota will bis zum Jahr 2040 europaweite Klimaneutralität erreichen, schon 2030 soll die komplette Produktion CO2-neutral erfolgen. Im Werk Sakarya reduziert der Konzern seinen Energieverbrauch und setzt zunehmend auf erneuerbare Energien. Der vermehrte Einsatz von Solarkraft soll die Fertigungsstätte energieautark machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1