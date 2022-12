Toyota bekommt Qualitätssiegel als Arbeitgeber der Zukunft

Toyota ist ein "Arbeitgeber der Zukunft": Der Mobilitätskonzern wurde jetzt mit dem prestigeträchtigen Qualitätssiegel ausgezeichnet. Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung würdigt damit herausragende, für Nachwuchskräfte besonders interessante Unternehmen.



Digitalisierung und Nachhaltigkeit bestimmen die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Nur wer sich den Megatrends stellt, kann Mitarbeitende für sich gewinnen und langfristig binden. In einem transparenten und flexiblen mehrstufigen Prüfverfahren analysiert das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, inwiefern Firmen die Kriterien erfüllen und Nachwuchskräfte ansprechen. Nur so wird der Fachkräftemangel nicht zur Innovationsbremse.



Die im Kölner Stadtteil Marsdorf beheimatete deutsche Zentrale des internationalen Mobilitätskonzerns, der sich als Branchenvorreiter seit jeher für Zukunftsthemen wie elektrifiziertes und automatisiertes Fahren sowie Klimaneutralität im gesamten Geschäftsbetrieb einsetzt, überzeugt, so das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung, auf ganzer Linie.



Mitarbeitende würden nicht nur von modernen Arbeitskonzepten profitieren, sondern auch von Vorteilen wie Lademöglichkeiten für elektrifizierte Fahrzeuge am Standort. Außerdem werde permanent nach neuen Möglichkeiten und Ideen für die Interaktion zwischen den Mitarbeitenden gesucht. Ob Internet oder soziale Medien, Toyota sei digital außerdem bestens vertreten.



"Die Mitarbeitenden stehen bei Toyota mindestens genauso im Mittelpunkt wie unsere Kunden, betont Claus Keller, General Manager People&Innovation bei der Toyota Deutschland GmbH. Das Qualitätssiegel 'Arbeitsgeber der Zukunft' bestätige nun die Führungsrolle von Toyota und helfe dabei, diese noch besser nach außen zu kommunizieren. In Zeiten des Fachkräftemangels, in denen gute Kolleginnen und Kollegen immer schwerer zu finden seien, sei dies besonders wichtig.

