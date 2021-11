Toyota Aygo X: Bonsai-SUV für die Stadt

In seiner dritten Auflage mutiert der Toyota Aygo vom 2005 erstmals auf dem Markt erschienen Kleinwagen zum Mini-SUV mit dem Attribut X im Namen. Der 3,30 Meter lange und 1,74 Meter breite Aygo X basiert wie der aktuelle Yaris und Yaris Cross auf der GA-B-Plattform der Japaner und zeichnet sich durch ein kompakt ausgeführtes Chassis im Heckbereich sowie kurze Karosserie-Überhänge vorne und hinten aus.



Ein Wenderadius von 4,70 Metern attestiert Stadttauglichkeit bis in schmale Straßen, das Stauvolumen von 231 Litern ist klassentypisch und die Fahrzeughöhe von 1,51 Metern verspricht im Innenraum viel Platz nach oben.



Auffällige Zweifarblackierungen der Karosserie in Kombination mit einem neuen Farbspektrum, das sich an Gewürzen orientiert, verleiht dem Fahrzeug ein auffälliges Gesicht in der Menge. Als Motor kommt im Aygo X der ein Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum zum Einsatz, für den Toyota einen Kraftstoffverbrauch von 5,4 - 4,7 l/100 km (kombiniert, nach WLTP) verspricht. Geschaltet wird entweder per manuellem Fünfgang-Getriebe oder auf Wunsch über ein stufenloses Automatikgetriebe.

