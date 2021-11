Toyota Aygo: Fünftürer mit viel drin

Der kleine Toyota Aygo gehört zum A-Segment. Erstmals basiert der Flitzer auf der GA-B Plattform der Toyota New Global Architecture (TNGA). Der Einstiegspreis steht bereits fest: Er liegt bei 15.390 Euro.



In der Topversion bietet der Fünftürer nahezu eine Vollausstattung - und zahlreiche Annehmlichkeiten, die man gemeinhin erst von höheren Fahrzeugklassen kennt. Neben dem schlüssellosen Smart-Key-Zugangssystem haben die Topvarianten eine Klimaautomatik, Lederlenkrad und -schaltknauf, Privacy Verglasung, Ambientebeleuchtung und eine kabellose Smartphone-Ladeschale mit an Bord.



Als zentrales Bedienelement fungiert der neun Zoll große Bildschirm des Multimediasystems, der neben einer cloudbasierten Navigation auch eine kabellose Smartphone-Einbindung per Apple CarPlay und Android Auto umfasst. Klanggenuss garantiert das JBL Premium-Soundsystem.



Für Sicherheit sorgt die neueste Toyota Safety Sense Generation, die verschiedene Assistenzsysteme kombiniert und so ein engmaschiges Sicherheitsnetz knüpft. Optisches Erkennungszeichen des Flaggschiffs ist neben speziellen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen die eigenständige Frontpartie: LED-Scheinwerfer flankieren den markanten Kühlergrill. Komplettiert wird die Ausstattung von Nebelscheinwerfern und Parksensoren an Front und Heck.



Den Vortrieb des Aygo X übernimmt ein Benziner. Aus einem Liter Hubraum schöpft der Dreizylinder 53 kW/72 PS, die Kraftübertragung übernimmt wahlweise ein Fünfgang-Schaltgetriebe oder ein stufenloses CVT-Getriebe.

