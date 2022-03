Tore offen bei der Techno Classica

Nach zwei Jahren Zwangspause kann die Techno Classica Essen endlich wieder ihre Tore öffnen. Echte, direkte Gespräche und zahllose spannende Automobile gab es vor Ort: Über 2.700 Exponate zeigen Anbieter und Clubs in allen acht Hallen des Messegeländes. Der Motor-Informations-Dienst (mid) ist vor Ort.



Die Ferrari S.p.A. feiert das 75-jährige Jubiläum gemeinsam mit Eberlein Automobile - seit 2017 mit dem Label "Officina Ferrari Classiche" ausgezeichnet. Neben dem aktuellen Ferrari Roma, der mit historischen Zitaten spielt, standen ein Ferrari 275 GTB Long Nose und ein Ferrari 250 GT Cabriolet - beide von Ferrari Classiche in Maranello restauriert. Der bereits 1919 gegründete Karosseriebauer, Kleinserienproduzent und Automobilentwickler Zagato pflegt seit 1960 eine Kooperation mit Aston Martin - die mit der Ikone DB4 GT Zagato begann.



HK-Engineering zeigte sechs herausragende Mercedes-Benz 300 SL, während bei Kienle Automobiltechnik ein 1936 gebautes 540 K Cabriolet C des einstigen ägyptischen Königs Faruk stand. Zum Angebot von Rosier Classic Sterne gehörte ein sehr originaler, schwarzer Mercedes-Benz SSKl. Thiesen aus Hamburg brachte neben einem Veritas-BMW mit 328 RS (1949) und einem 1956 als rollendes Chassis Einzelstück mit DDR-Karosserie das 1953 gebaute Knickscheiben-Cabrio Porsche 356 Pre-A nach Essen, das sich einst in Besitz von Prinz Bertil von Schweden befand.



Preziosen bei ChromeCars waren der älteste bekannte Porsche 911 Soft-Window-Targa und der Tojero MG, mit dem einst Sir Stirling Moss an Rennen teilnahm. Aus den Niederlanden brachte The Houtkamp Collection rare Aston Martin mit nach Essen, unter anderem eines von nur 19 gebauten DB5 Cabriolets. Die Gallery Aaldering trumpfte mit Juan Manuel Fangios Maserati 4CLT aus dem Jahr 1948 und einem (von acht gebauten) Maybach 575 Cruisero Coupes von Xenatech auf, das dem legendären Maybach Fulda Concept Car Excelero nachempfunden ist - dessen Einmaligkeit aber nicht erreicht.



Weitere Händler reisten aus Italien, Skandinavien, den USA und sogar Argentinien an. Für gewerbliche und private Anbieter entstand in Halle 4 eine neue Fahrzeugverkaufsbörse mit hunderten von Angeboten jeder Preislage.

Besonders aktiv waren dieses Jahr die Clubs und Vereine. Mit intensiver Unterstützung des Herstellers zeigten 17 anerkannte Mercedes-Benz Markenclubs auf über 2.400 Quadratmetern Gesamtfläche ein Panoptikum über viele Jahrzehnte - inklusive einer Kompressor-Sonderausstellung. Gemeinsam würdigten verschiedene Ford Clubs die Jubiläen 90 Jahre Ford Y und V8-Motoren, 50 Jahre Granada und 40 Jahre Sierra. Nicht nur das seltene LMX 2300 HCS Coupé mit 2,3-Liter-V6-Ford-Motor war dabei, sondern auch als besonders treuer Aussteller auch der Capri Club Remscheid, der seit der 1. Techno Classica ununterbrochen mitmacht.



Die Ausstellergemeinschaft deutscher Citroen- und Panhard-Clubs präsentiert wieder die Citroen-Straße: Die Modelle GS und SM feiern hier ihren ausgefallenen 50. Geburtstag nach, der BX wird dieses Jahr 40 und der HY bereits 75 Jahre alt. An das 50-jährige Jubiläum der Commodore B und Rekord D erinnerte dagegen der Opel Commodore B-Club Deutschland dieses Jahr mit seinem Stand.



Der Jensen Owner's Club zelebriert das gesamte Nachkriegsspektrum der 1976 untergegangenen Marke, unter anderem mit einem Jensen FF Mk I von 1968, dem Pionier des serienmäßigen permanenten Allradantriebs und des ABS-Bremssystems. Der eigens aus den USA angereiste Porsche Club North America ergänzte die große Zahl weiterer Marken- und Modellclubs, die viele Exponate und Sonderthemen zu historischen Fahrzeugen von Audi, BMW, Ferrari, Maserati, Porsche und Volkswagen zeigten.



Die Einbecker Stiftung PS.Speicher brachte dieses Jahr unter anderem ein Tatra 87, ein Citroen DS Cabriolet Chapron und rare Zweiräder wie eine Yamaha TX 750 oder die Ducati Dustbin von Alu-Künstler Evan Wilcox mit. Das Technik Museum Sinsheim hatte auch wieder einen großen Stand. Die Lebenshilfe Gießen mit ihrer einzigartigen Oldtimerverlosung und die Stiftung Kinderherz bewiesen, wie man mit Oldtimern viel Gutes tun und karitative Ziele verfolgen kann.



Karl Seiler / mid

