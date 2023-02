Tool soll Reichweite von E-Autos optimieren

Geotab, ein weltweit führendes Unternehmen für smarte vernetzte Transportlösungen, stellt eine neue Analyse zur Reichweite von Elektrofahrzeugen vor, die den Einfluss von Geschwindigkeit und Temperatur untersucht.



Die interaktive Analyse nutzt gesammelte und anonymisierte Daten von drei Millionen Fahrten mit Elektrofahrzeugen und 550.000 Stunden Fahrzeit, um die relativen Auswirkungen von Temperatur und Geschwindigkeit auf die Reichweite besser zu verstehen.



Das Vertrauen in die Reichweite von E-Fahrzeugen ist entscheidend für eine breite Akzeptanz. Die Analyse ermöglicht es Nutzern, zwei wichtige Faktoren zu untersuchen, die die Reichweite beeinflussen: die Außentemperatur und den Luftwiderstand eines Fahrzeugs bei verschiedenen Geschwindigkeiten.



Verglichen werden die Reichweiten von zwei Fahrzeugtypen, indem eine elektrische Limousine und ein leichter Transporter modelliert werden, die beide auf eine 65-kWh-Batterie eingestellt sind. Die Analyse ergab, dass sich die Fahrzeuggeschwindigkeit auf den Temperatureinfluss auswirkt: Bei niedrigen Geschwindigkeiten hat die Temperatur großen Einfluss auf die Reichweite, während sie bei höheren Geschwindigkeiten viel weniger relevant ist.



Auch Größe und Form des Fahrzeugs haben Einfluss auf die optimalen Bedingungen zur Maximierung der Reichweite von Elektrofahrzeugen. Diese Erkenntnisse zeigen, dass Strategien zur Optimierung der Reichweite von Elektrofahrzeugen den Kontext der jeweiligen geplanten Fahrt berücksichtigen sollten.



Bei einer Autobahnfahrt ist die beste Strategie, um die Reichweite zu erhalten, die Vermeidung überhöhter Geschwindigkeiten, insbesondere bei größeren Fahrzeugen. Auf langsameren Strecken sind die jahreszeitlichen Schwankungen der Reichweite größer, so dass die besten Ergebnisse erzielt werden, wenn die Auswirkungen der Temperatur abgemildert werden.



"Die Elektrifizierung ist eine wichtige Komponente bei der Reduzierung der CO2-Emissionen in Fuhrparks", betont Klaus Böckers, Vice President Nordics, Central and Eastern Europe bei Geotab. Um Unternehmen bei der Integration von E-Fahrzeugen in ihre Flotte zu unterstützen, biete Geotab Informationsmaterialien und eine Reihe von innovativen Tools, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen würden.

