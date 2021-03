  TomTom Go Discover: Schneller navigieren

Alle Autofahrer navigieren nur noch mit ihrem Smartphone oder dem fest installierten Wegweiser? Von wegen - spezielle Navigationsgerät sind nach wie vor gefragt. Drum hat Kartierungsspezialist TomTom das Go Discover aufgelegt - und preist es als sein "bislang schnellstes und leistungsstärkstes" Modell mit dem größten Display.



Das hochauflösende 7-Zoll-Display mit gestochen scharfem Bild soll Autofahrern dabei helfen, die Straße vor sich stets sicher im Blick zu haben. Es nutzt die aktuellsten Karten, die ein Navigationsgerät haben kann: Sie sind laut TomTom nie älter als eine Woche und lassen sich im Vergleich zum Vorgängermodell bis zu dreimal schneller über WLAN aktualisieren. Dank eines neuen Prozessors und mehr Speicherplatz reagiere das Navigationsgerät extrem rasch und verarbeite Informationen schnell, heißt es.



Nutzer können ihr Mobiltelefon über eine Bluetooth-Verbindung mit dem Go Discover verbinden und erhalten damit Zugriff auf die Echtzeit-Verkehrsinformationen und Live-Dienste. Dazu gehören etwa Informationen zu Kraftstoffpreisen, die Verfügbarkeit von Parkplätzen und Ladestationen für Elektrofahrzeuge inklusive Statusinformationen.



Das 7-Zoll-Modell des TomTom Go Discover kostet 299, das 6-Zoll-Modell 259 Euro. Eine 5-Zoll-Version für 229,95 Euro gibt es nur über TomTom.com.