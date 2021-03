  Tipps zum Reifenwechsel im Lockdown

Ganz grob lautet die bekannte Faustformel für einen Wechsel von Winter- auf Sommerreifen: von Oktober bis Ostern. Anders gesagt: Steigen die Temperaturen dauerhaft in den höheren einstelligen Plusbereich oder darüber, wird es Zeit für den Umstieg. Hierfür gibt der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) einige Tipps.



Vorab: Ein Reifenwechsel in der Werkstatt ist, trotz der jüngst erfolgten Lockdown-Verlängerung bis zunächst Mitte April, weiterhin möglich. "Handwerkliche Mischbetriebe, die neben dem Dienstleistungsangebot mit Waren handeln, stehen in vielen Bundesländern ausdrücklich auf den Positivlisten der nicht von behördlichen Schließungen betroffenen Betriebstypen - unter Auflagen", erklärt BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin.



Allerdings sind die jeweils geltenden länder- bzw. landkreisspezifischen Regelungen zu beachten. "Informieren Sie sich zuvor telefonisch oder am besten online bei der Werkstatt Ihrer Wahl über die aktuellen Möglichkeiten zum Rad- und Reifenwechsel und vereinbaren Sie gleich einen festen Werkstatt-Termin", empfiehlt deshalb der BRV.



Auch wer mit Ganzjahresreifen unterwegs ist, sollte mindestens einmal im Jahr eine Fachwerkstatt aufsuchen und die Pneus auf ihren Zustand prüfen lassen; der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) empfiehlt sogar halbjährliche Checks. Durch Ereignisse, die oft schnell vergessen sind - wie zum Beispiel das Durchfahren von Schlaglöchern oder Kollisionen mit Bordsteinkanten -, entstehen an Reifen Mängel und Unwuchten. Diese beeinträchtigen nicht nur den Fahrkomfort, sondern sind auch ein latentes Risiko für die Fahrsicherheit.



Der Werkstattprofi checkt die Bereifung auf Luftdruck, Profiltiefe, Alter sowie Anfahr- und Einfahrschäden und berät bei Auffälligkeiten, was zu tun ist, um wieder sicher unterwegs zu sein. Bei der Gelegenheit sollte die Werkstatt auch die Räder von Vorder- und Hinterachse tauschen und neu auswuchten. Das wird regelmäßig empfohlen, um die Gesamtlaufleistung der Reifen zu optimieren.