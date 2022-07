Tipps für die Urlaubsfahrt auf dem Rad

Wer erstmals eine Radreise unternimmt, sollte einige Wochen vorher mit regelmäßigen kleineren Radtouren die körperliche Fitness auf Vordermann bringen. Aber auch die Strecke sollte vorher gut geplant werden. Dazu gehört, sinnvolle Streckenabschnitte zu wählen und sich dabei nicht zu überschätzen. Experten des Versicherungsunternehmens ARAG haben praktische und rechtliche Tipps für Anfänger zusammengestellt.



Wer sich zu viele Kilometer am Tag oder zu große Steigungen zumutet, verliert schnell die Lust am Radeln oder bekommt körperliche Probleme und bricht womöglich seine Reise vorzeitig ab. Wie beim Skifahren ist auch bei einer mehrtägigen Radreise oft der dritte Tag der schwierigste. Wenn der Körper aufgrund der ungewohnten Strapazen schwächelt, sollte man unbedingt einen Tag pausieren und den müden Knochen Ruhe gönnen.



Bei der Unterkunft sollte auf Radlerfreundlichkeit geachtet werden. Das beinhaltet etwa sichere Unterstellmöglichkeiten für die Drahtesel und Ladestationen für E-Bikes und oft wird auch einen Reparaturservice.



Auch die Art der Strecke ist nicht unwichtig: Ungeübte Radler sollten sich nur auf ausgeschilderten Radrouten bewegen wie beispielsweise auf den Radfernwegen des europäischen Netzwerks EuroVelo und keine eigenen Wege suchen. Wer mit einem E-Bike unterwegs ist, sollte zudem genau schauen, wo es entlang der Route Ladestationen gibt.



Wer eine Radreise plant, benötigt zunächst einmal ein solides Rad, dessen Rahmen zur Körpergeometrie passt und stark genug ist, Gepäck zu transportieren. Darüber hinaus empfehlen die Experten den passenden Sattel, denn das Hinterteil wird neben den Beinen beim Radeln am ärgsten strapaziert. Das Vermessen der Sitzknochen beim Fachgeschäft kann helfen, einen komfortablen Sattel zu finden. Eine echte Radunterhose ohne Nähte sorgt ebenfalls für mehr Sitzkomfort.



Während Fahrzeuge beim Überholen von Radfahrern einen Abstand von mindestens 1,5 Metern einhalten müssen, gibt es keinen Mindestabstand beim Überholvorgang unter Radlern. Daher raten die Rechtsschutz-Experten Radfahrern zu besonderer Umsicht.



In einem konkreten Fall kam es während eines Überholvorgangs unter Radlern zu einem Unfall, weil der unsicher fahrende Vordermann stark nach links ausschwenkte, als ihn ein schneller Radfahrer überholen wollte. Der Flitzer verletzte sich erheblich und klagte auf Schadensersatz und Schmerzensgeld. Während die erste Instanz die Klage des flotten Radlers mit der Begründung abwies, er habe nicht den erforderlichen Sicherheitsabstand eingehalten, kippte das Oberlandesgericht Oldenburg das Urteil. Schließlich bekam er 3.500 Euro Schmerzensgeld und immerhin 50 Prozent Schadensersatz, weil er eine Mitschuld trug. Er hätte erkennen müssen, dass sein Vordermann unsicher fuhr und schlingerte

