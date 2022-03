Tipps für den "Frühjahrsputz"

Steht der Frühling vor der Tür, ist es an der Zeit, das Auto auf die wärmeren Temperaturen vorzubereiten. Der Winter mit Kälte, Nässe, Streusalz und Schmutz hat dem Fahrzeug zugesetzt, Lack sowie Unterboden brauchen Pflege. ATU-Experte Franz Eiber erklärt, was beim Frühjahrscheck wichtig ist und in welchem Umfang Autofahrer selbst aktiv werden können.



Sobald es keinen Nachtfrost mehr gibt und die Temperaturen stabil über sieben Grad Celsius liegen, wird es Zeit für den Reifenwechsel - sofern man keine Allwetterreifen aufgezogen hat.



Kälte, Nässe und Streusalz hinterlassen Spuren - das betrifft auch den Motor, den Innenraum und die Dichtungen. Deswegen ist es sinnvoll, das Auto bei Frühlingsbeginn zum Check-up in die Werkstatt zu bringen. Dort können Profis alle sicherheitsrelevanten Teile des Fahrzeugs wie beispielsweise Kabel und Schläuche auf Risse untersuchen, Kühlflüssigkeit auffüllen, den Ölstand kontrollieren und die Beleuchtung, die Scheibenwischerblätter sowie die Profiltiefe der Reifen prüfen - diese sollte mindestens drei Millimeter betragen.



Zeigen sich kleine Kratzer im Lack, sollten diese zeitnah ausgebessert werden, da sich an diesen Stellen Rost bilden kann. "Kleinere Schäden können ganz einfach selbst mit Lackstift und Politur behandelt werden, bei größeren Kratzern sollte man eine Werkstatt aufsuchen", rät Kfz-Experte Eiber. Das innovative Smart-Repair-Verfahren von ATU macht es möglich, Lackschäden ohne den Ausbau von Karosserieteilen in kurzer Zeit und kostengünstig zu beheben.



Vor der Fahrt in die Werkstatt sollten Autobesitzer mit ihrem Wagen in die Waschanlage fahren und dabei neben der Vorwäsche auch die Unterbodenwäsche mitbuchen. Schmutz an Felgen, Karosserie und Unterboden wird so entfernt, und in der Werkstatt haben die Profis freie Sicht zum Überprüfen des Autos.



Sicherheitsrelevante Arbeiten, so Eiber, sollten die Experten in der Werkstatt übernehmen: "Zahlreiche Dinge können allerdings auch von Laien selbst erledigt werden, vor allem die Kontrolle der Reifen, der Beleuchtung sowie die Öl- und Kühlflüssigkeitsstände."



Darüber hinaus ist der Frühling der perfekte Zeitpunkt, um auch im Auto aufzuräumen, etwa den Kofferraum, die Türfächer und die Mittelkonsole. Um sie schonend und doch gründlich zu reinigen, bieten sich Cockpitsprays und spezielle Pflegemittel aus dem Fachhandel an. Wichtig ist aber auch ein Blick auf das Verfallsdatum des Verbandkastens - ist es überschritten oder nähert sich das Ablaufdatum, sollte man sich um eine neue Notfallausstattung kümmern.

