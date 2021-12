Tiefststand bei Verkehrstoten

Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland wird im Jahr 2021 voraussichtlich einen neuen Tiefststand erreichen. Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes (Destatis), die auf vorliegenden Daten für den Zeitraum Januar bis September 2021 basiert, dürfte die Zahl der Todesopfer im Straßenverkehr auf 2.450 zurückgehen.



Das wäre der niedrigste Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 65 Jahren. Der bisherige Tiefststand war 2020 mit 2.719 Verkehrstoten erfasst worden, das waren 327 oder elf Prozent weniger als im Jahr 2019 (3.046 Verkehrstote). Die Rückgänge sind maßgeblich auf das im Vergleich zu 2019 deutlich geringere Verkehrsaufkommen infolge der Corona-Pandemie zurückzuführen.



Trotz des aktuellen Rückgangs bei der Zahl der Verkehrstoten warnen Sicherheitsexperten von Dekra davor, sich entspannt zurückzulehnen. "Zur Entwarnung besteht kein Anlass", betont Dekra-Geschäftsführer Jann Fehlauer. "Natürlich sind die sinkenden Zahlen grundsätzlich sehr erfreulich." Jedoch solle sich niemand davon blenden lassen.



"Das Risiko, auf unseren Straßen getötet zu werden, ist nach wie vor zu hoch." Die Anstrengungen, die Verkehrssicherheit zu verbessern, dürften nicht nachlassen. Denn auch wenn insgesamt die Richtung seit Jahrzehnten stimme: Von der "Vision Zero", also von einem Verkehrsgeschehen ohne Getötete, sei man immer noch deutlich entfernt.

