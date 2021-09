Thyssenkrupp investiert in Elektromobilität

Die Automotive-Sparte des Konzerns Thyssenkrupp, die Geschäftseinheit "Camshafts", begibt sich im Bereich Elektromobilität auf einen Wachstumskurs. "Wir haben die Transformation unseres Geschäfts mit Antriebskomponenten sehr frühzeitig eingeleitet", sagt Dr. Karsten Kroos, CEO der Automobilzuliefersparte bei Thyssenkrupp.



Aus dem klassischen Ventiltrieb für Verbrennungsmotoren kommend, habe man bereits vor etwa zehn Jahren begonnen, neue Produkte für den Elektroantrieb zu entwickeln und zu industrialisieren. "Heute fertigen wir bereits Rotorwellen für namhafte OEMs und wachsen mit diesem Produkt schneller als der Markt."



Den eingeschlagenen Weg der Transformation wolle Thyssenkrupp jetzt mit neuen Produkten jenseits des Verbrennungsmotors weiter fortschreiten. So sei das Unternehmen bereits in die Entwicklung kompletter Rotoren für Elektroantriebe eingestiegen.



Gleichzeitig laufen weitere Entwicklungsprojekte für neue Produkte im Bereich Thermomanagement für batterieelektrische Fahrzeuge. Die Neupositionierung des Geschäfts mit einem deutlich erweiterten Produktportfolio soll auch durch einen neuen Namen zum Ausdruck gebracht werden. Zum Start des neuen Geschäftsjahres am 1. Oktober 2021 soll der Geschäftsbereich in der Automobilsparte von Thyssenkrupp unter dem Namen "Dynamic Components" firmieren.



Bei der Transformation des Geschäfts verfahre man zweigleisig, sagt Frank Altag, CEO der Business Unit Camshafts bei Thyssenkrupp: "Mit unseren Produkten für Verbrennungs- und Hybridmotoren können wir auf Basis gebuchter Kundenaufträge in den kommenden Jahren profitabel weiterwachsen - trotz eines insgesamt kleiner werdenden Marktes." Mit den Erträgen aus diesem Geschäft finanzieren man die Entwicklung und Industrialisierung der neuen Produkte und mache sich damit Schritt für Schritt unabhängig vom klassischen Verbrennungsmotor.

