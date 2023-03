THG-Prämie für Elektrofahrzeuge mit Aral pulse und eGeld24

Seit Anfang März bietet Aral zusammen mit dem Kooperationspartner eGeld24.de EV-Fahrern den Handel mit THG-Quoten für Elektrofahrzeuge an. Im Fokus stehen eine einfache und schnelle Abwicklung für Kunden sowie eine garantierte und hohe Prämie.



Besitzer eines Elektrofahrzeuges können ihre CO2-Einsparungen zertifizieren lassen und jährlich für eine Prämie über den Aral Kooperationspartner eGeld24 an Aral verkaufen. Aral bietet seinen Flottenkunden durch die Verbindung mit eGeld24 eine einfache Plattform und schnelle Auszahlungslösung an.



Für die THG-Prämie sind alle batterieelektrischen Pkw und Leichtnutzfahrzeuge sowie E-Busse berechtigt. eGeld24 zahlt eine garantierte Prämie von aktuell 300 Euro für E-Autos, 450 Euro für E-Leichtnutzfahrzeuge und 11.500 Euro für E-Busse. Im Laufe des Jahres soll zudem den Inhabern der Aral Fuel & Charge Card ein integratives Angebot zum THG-Quotenhandel gemacht werden.



Wenn Besitzer von E-Autos den Service in Anspruch nehmen wollen, registrieren sie sich einfach beispielsweise über die Aral Homepage www.aral.de oder auf www.eGeld24.de und laden ihren Fahrzeugschein hoch. Danach reicht das Unternehmen die Anträge gebündelt beim Umweltbundesamt ein. Nachdem die Behörde die Anträge zertifiziert hat, wird die Prämie überwiesen.

