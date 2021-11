The Cal 2022: "On the Road"

Mit dem über 160 Seiten starken Pirelli-Kalender "On the Road" 2022 feiert der italienische Reifenhersteller nicht nur sein 150-jähriges Bestehen, sondern auch ein eigens dafür entwickeltes Logo. Die Fotos für den nicht im Handel erhältlichen Kalender, der erstmals im Jahr 1964 erschien und der im letzten Jahr wegen der Covid-19-Krise pausierte, stammen von Bryan Adams.



Seit über zwanzig Jahren hat sich der 62-jährige kanadische Musiker auch einen Namen als Fotograf gemacht und mit den Fotos von "On The Road" das Leben von Künstlerinnen und Künstlern auf Tournee festgehalten. Den gleichnamigen Song, Bestandteil seines nächsten Albums, hat Adams eigens für den Kalender komponiert.



Für die neueste Ausgabe von "The Cal", die in einem Vinyl-Schuber versandt wird und in dem erstmals auch der Fotograf selbst Teil der Besetzung ist, setzte Adams an nur drei Tagen in Los Angeles und auf Capri Künstler und Künstlerinnen in Szene. Vom Aufwachen des Coverstars St. Vincent (39) im Hotel über Kali Uchis' (27) freien Tag am Pool bis hin zum Auschecken von Saweetie (28) hat Adams Künstler in allen Phasen einer Tournee festgehalten.



"Ich bin seit 45 Jahren on the road, denn das Leben eines Musikers besteht aus Straßen, Reisen, Warten in Hotels und Stunden hinter der Bühne", erklärt Adams das Thema des 48. Kalenders von Pirelli. Und fügt hinzu: "Ich dachte, die symbiotische Beziehung wäre gut, die Idee von Musikern, die reisen, und einer Firma, die Reifen herstellt". Für das eine der beiden Dezember-Motive läuft Bryan Adams im Scheinwerferlicht eines Autos durch den nächtlichen Nebel.

