Teure Umweltzonen

Berlin. Autofahrer sollten sich im Ausland genau über Umweltregeln für ihr Auto informieren – ansonsten drohen teils üppige Bußgelder. Davor warnt der Auto Club Europa (ACE) – und zeigt auf, wie man Strafen vermeiden kann. Gerade in den Zentren großer europäischer Städte seien Umweltzonen keine Seltenheit. Knifflig ist es, weil es laut ACE keine einheitlichen Regeln gibt. So bleibt nur, dass sich Urlauber vor der Fahrt in die Innenstädte genau informieren sollten, welche Regeln dort gelten. Manchmal muss man eine Vignette kaufen oder sich registrieren, ein anderes Mal schon im Voraus eine Gebühr bezahlen. Besonders teuer kann es in Belgien werden. In der Brüsseler Umweltzone wird man vollautomatisch erfasst – und ist bei einem Verstoß schnell 350 Euro los, so der ACE. tmn

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1