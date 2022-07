Tesla Model 3 ein Männer-Auto

Beim Autokauf sind die Geschmäcker verschieden. Zum Beispiel erwärmen sich Frauen für ganz andere Modelle als Männer. In keinem anderen Fahrzeugtyp sitzt so oft ein Mann am Steuer wie im Model 3 von Tesla. Bei dem Stromer sind 85 Prozent aller Kfz-Versicherungsnehmer männlich. Dahinter liegen der BMW 5er, der Audi Allroad Quattro und der Skoda Superb mit einem Männeranteil von je 83 Prozent. Das zeigt eine aktuelle Verivox-Analyse.



Neben dem Tesla dominieren vor allem PS-starke Fahrzeuge die Top 10 der Automodelle mit dem höchsten Männeranteil. Bei den Frauen steht der Fiat 500 auf der Pole Position. Für die Untersuchung hat Verivox den Männer- und Frauenanteil unter allen Versicherungsnehmern ausgewertet. In die Auswertung flossen die 100 Automodelle ein, die am häufigsten über das Vergleichsportal versichert werden.



Während bei Männern vor allem SUV und Fahrzeuge der oberen Mittelklasse hoch im Kurs stehen, befinden sich unter den zehn Automodellen mit dem höchsten Frauenanteil ausschließlich Mini- und Kleinwagen. Insgesamt werden rund ein Drittel (34 Prozent) der Kfz-Versicherungen bei Verivox von Frauen abgeschlossen. Beim Fiat 500 ist der Anteil der Versicherungsnehmerinnen beinahe doppelt so hoch (64 Prozent). Auch der Audi A1 (63 Prozent) und der Opel Adam (61 Prozent) werden besonders oft von Frauen versichert.

