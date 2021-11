Telematik-Policen im Aufwind

Telematik-Tarife kommen bei den Versicherungskunden gut an, die Vorteile der sogenannten "Pay-as-you-drive"-Policen überzeugen immer mehr Autofahrer. Derzeit gibt es bereits rund 750.000 solcher Telematik-Verträge in Deutschland, bis Ende nächsten Jahres wird voraussichtlich die Millionengrenze überschritten und schon 2025 wird mit zehn Millionen Policen gerechnet. Hauptgrund für diese Entwicklung ist die Tatsache, dass sich damit nachvollziehbar Geld sparen lässt - bis zu 30 Prozent.



Bei den Telematik-Tarifen bekommen die Kunden ein Feedback zu ihrer persönlichen Fahrweise. Die ist ausschlaggebend für die Berechnung des zu versichernden Risikos, das vom Fahrer ausgeht: Wer vorausschauend, defensiv und ausgeglichen fährt, profitiert von Abschlägen auf seinen normalen Beitrag, wer riskanter unterwegs ist zahlt den vollen Betrag. Die individuelle Fahrweise wird ermittelt, indem Daten wie etwa zu Geschwindigkeit, Beschleunigungs-, Kurven- und Bremsverhalten registriert und ausgewertet werden, heißt es beim Goslar Institut der HUK-Coburg.



Daraus können Rückschlüsse darauf gezogen werden, wie riskant der jeweilige Fahrstil zu bewerten ist. Manche Versicherer lassen diese Daten von einer getrennten Gesellschaft pseudonymisiert erfassen und zu einem Fahrwert verarbeiten. Die Versicherung ordnet diese Fahrwerte dann dem jeweiligen Versicherungsvertrag zu. "Auf die erfassten Fahrdaten hat der Versicherer dagegen keinen Zugriff", so das Versprechen. Damit könne sich der Kunde eines hohen Datenschutz-Niveaus sicher sein.



Gut schneidet ab, wer unter anderem vorausschauend fährt, Geschwindigkeitsbegrenzungen respektiert und nicht durch häufiges starkes Bremsen oder Beschleunigen auffällt. Solche Kriterien wirken sich nämlich risikomindernd im Straßenverkehr aus. Deshalb wird bei Telematik-Tarifen das individuelle Fahrverhalten als zusätzliches Kriterium für das zu versichernde Risiko zugrunde gelegt.



Das bedeutet weniger Kosten für die Fahrer, die nicht riskant fahren, somit weniger Unfälle verschulden und letztlich den Versicherungen weniger Kosten verursachen. Dies wird in den Telematik-Tarifen honoriert. Darüber hinaus ist inzwischen erwiesen, dass Autofahrer mit positiver Telematik-Bewertung auch einen umweltschonenderen und nachhaltigeren Fahrstil pflegen als andere. Sprich: Vernünftiges Fahren spart Kraftstoff - ein Aspekt, der bei den aktuellen Spritpreisen noch mehr ins Gewicht fällt als ohnehin.

