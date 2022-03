Teilkasko wird teurer

Die Pechsträhne für Autofahrer reißt nicht ab. Nach dem Spritpreis-Schock steigen nun auch noch die Kosten für die Kfz-Versicherung. Unwetter verteuern Teilkasko um 8,5 Prozent. Zum ersten Mal seit über einem Jahr liegen die mittleren Kfz-Versicherungsbeiträge wieder über dem Vorjahresniveau.



In der Teilkasko-Sparte deutet sich der Preisumschwung schon etwas länger an. Hier liegen die mittleren Prämien bereits seit dem Herbst 2021 wieder über dem Vorjahreslevel. Zum Jahresende waren sie 8,1 Prozent teurer - aktuell sind es sogar 8,5 Prozent. Das zeigt der Kfz-Versicherungsindex, den Verivox in Zusammenarbeit mit dem Statistik-Experten Professor Dr. Wolfgang Bischof von der Hochschule Augsburg erstellt.



Untersucht wurde die Preisentwicklung im Vergleich zum Vorjahresmonat. Da die Kfz-Versicherungspreise saisonalen Schwankungen unterliegen, ist dieser Vorjahresvergleich besonders aussagekräftig, um allgemeine Preistrends abzubilden. Die Ursachen für den Preisanstieg erläutert Wolfgang Schütz, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH: "2021 mussten die Versicherer in der Teilkasko besonders viele Unwetterschäden bezahlen. Das führte zu Preissteigerungen in dieser Sparte. Noch haben nicht alle Anbieter diese Mehrkosten eingepreist. Darum könnte sich dieser Teuer-Trend in der Teilkasko in den kommenden Monaten fortsetzen."



Im Herbst hatten günstige Preise in den anderen Versicherungssparten den Anstieg bei den Teilkasko-Tarifen zunächst noch ausgeglichen. Inzwischen tragen aber auch höhere Haftpflichtpreise (+3,6 Prozent) zur allgemeinen Verteuerung auf dem Kfz-Versicherungsmarkt bei. Kostendämpfend wirken die weiterhin günstigen Preise in der Vollkaskosparte. Hier zahlen Autofahrer im Mittel aktuell gut fünf Prozent weniger als vor einem Jahr.

