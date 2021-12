Technischer Feinschliff für den Mazda MX-5

Optisch hat sich am Mazda MX-5 des Modelljahres 2022 nichts verändert - warum auch? Doch fahrdynamisch sind die Ingenieure ins Detail gegangen und haben dem Kult-Roadster noch einen Tick mehr Knackigkeit verpasst.



Möglich macht das die in beiden verfügbaren Karosserieformen eingeführte Kinematic Posture Control (KPC), Dabei handelt es sich laut Mazda um "ein innovatives System, das die Fahrstabilität weiter verbessert": Es betätigt beim Einlenken gezielt die kurveninnere hintere Radbremse, was wegen der spezifischen Anti-Lift-Achsgeometrie der Hinterradaufhängung ein Einfedern des entsprechenden Rades bewirkt und so für eine reduzierte Seitenneigung und mehr Fahrpräzision sorgt.



Nach wie vor gibt es den Mazda MX-5 mit Stoff- und Blechklappdach und mit zwei Benzinern mit 135 kW/184 PS und 97 kW/132 PS. Neu ist das Sondermodell Kinenbi mit blauem Stoffdach beim Roadster und schwarzem Dachmittelteil beim MX-5 R und einer Nappaleder-Ausstattung in Terracotta.

