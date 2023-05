"Technisch geprüft" wichtig beim Gebrauchtwagenkauf

In Zeiten von Preissteigerungen achten Autokäufer vermehrt auf die Kosten. Im Vergleich zum nagelneuen Auto bietet ein Gebrauchwagen großes Sparpotential. Doch dabei ist ganz genaues Hinschauen sehr zu empfehlen. Vor allem muss das in Frage kommende Fahrzeug technisch geprüft sein.



Das ist auch das wichtigste Kriterium für 97 Prozent aller Befragten beim aktuellen KÜS Trend-Tacho. An zweiter Stelle steht die rasche Verfügbarkeit. Sie ist für 91 Prozent der Befragten wichtig. Erst danach folgt die Bedingung, dass der Gebrauchtwagenmarkt eine breite und umfassende Auswahl parat halten muss (83 Prozent). Dem Fahrzeugangebot gilt ein weiteres Kriterium: Fahrzeuge in jeder Preiskategorie (76 Prozent).



"Die Notwendigkeit des Sparens ist seit mehr als einem Jahr ein Dauerthema im Alltag der Menschen", sagt KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler. "Logisch, dass dann auch der Gebrauchtwagenmarkt mit seinem Sparpotential entdeckt oder wiederentdeckt wird." Umso erfreulicher sei, dass dieses Preisbewusstsein nicht auf Kosten der Sicherheit gehe. Die Prioritäten der beim KÜS Trend-Tacho befragten Personen zum Gebrauchtwagenkauf sprächen da eine klare Sprache.

