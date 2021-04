Taycan-Karosse mit Tesa-Pads

Im ersten Moment klingt das ein bisschen seltsam: eine Porsche-Karosserie, die mit Tesa abgeklebt wird? Ist aber so. Allerdings kommt bei der Produktion des Sportstromers Taycan kein üblicher Klebestreifen zum Einsatz, sondern ein Spezial-Pad. Und das hat gleich mehrere Vorteile.



Der Hintergrund: In der Rohkarosse sorgen Löcher dafür, dass in der Lackiererei zum Schutz vor Korrosions alle Hohlräume erfasst werden können. Anschließend werden sie verschlossen. Bisher mit mühsam per Hand in Über-Kopf-Arbeit eingedrückten Stopfen in verschiedenen Größen. Beim Taycan jetzt mit Klebepads von Tesa.



Bei dem laut Porsche völlig neuen Verfahren positioniert ein Roboter automatisiert, schnell und zuverlässig pro Karosse mehr als 100 dieser Pads. Die sind, so Dirk Paffe, Leiter Planung Lackierereiprozesse, "nach dem Aufbringen nur mit viel Aufwand wieder abzulösen. Sie stellen eine dauerhafte Lösung dar, die auch die Belastungen durch die Bewegungen des Fahrzeugs vertragen und länger als ein Autoleben halten." Zudem tragen die nur einen Millimeter dünnen Pads kaum auf, während herkömmliche Stopfen bis zu sechs Millimeter weit aus der Karosserie ragen.

