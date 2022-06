Tatütata: Eine Harley für die Feuerwehr

Eine rote Harley-Davidson mit Blaulicht und Martinshorn? Na klar: Im nordrhein-westfälischen Kall ist ab sofort die weltweit erste Pan America Special für die Feuerwehr im Einsatz. Die Profis des Motorradherstellers aus Milwaukee bauten sie so um, sodass sie sich perfekt für den Brand- und Katastrophenschutz eignet.



Harley-Davidson Deutschland übergab am vergangenen Samstag das etwas andere Einsatzfahrzeug als Geschenk an die Feuerwehr Kall in der Nordeifel, deren Dienstmotorrad bei Überschwemmungen nach schweren Unwettern mit Starkregen im Juli 2021 zerstört wurde. Harley-Davidson Deutschland, viele der Vertragshändler und auch die Harley Owners Group (H.O.G.) hatten sich bereits im letzten Jahr gemeinsam in verschiedenen Hilfsprojekten für Flutopfer in den betroffenen Gebieten engagiert.



Ehe die Pan America, das Adventure-Touring-Modell des Motorradbauers, die Anforderungen an ein Feuerwehreinsatzfahrzeug erfüllte, waren einige Modifikationen notwendig: Neben Blaulicht und Sirene bekam das Bike ein spezielles Navigationsgerät, das es erlaubt, mit anderen Einsatzkräften zu kommunizieren. Zudem stattete Harley-Davidson das Motorrad mit einer Funkanlage, einer Erste-Hilfe-Ausrüstung und einem Feuerlöscher aus.



Eine zusätzliche Batterie inklusive speziellem Ladesystem stellt sicher, dass sich die umfangreiche Sonderausstattung auch bei längeren Standzeiten nutzen lässt. Auch die Optik des Bikes wurde angepasst, denn europäische Richtlinien geben für Feuerwehrfahrzeuge spezielle Signalfarben vor. Tank, Rahmenheck, Felgen und die Kühlerverkleidung der Pan America wurden entsprechend lackiert.



"Für uns ist es ein ganz besonderer Moment", so Nils Buntrock, Marketing Manager DACH bei Harley-Davidson. "Denn wir können mit der Maschine einen weiteren Beitrag leisten, um vor Ort zu helfen und mit der Aktion hoffentlich auch die Berichterstattung rund um die Folgen der Flut wieder etwas anschieben."



"Wir freuen uns riesig über den Neuzugang in unserem Fuhrpark und danken Harley-Davidson Deutschland für die Spende", sagte Daniel Rütz, Leiter des Löschzuges Kall der freiwilligen Feuerwehr.

