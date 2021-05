Taschen passend zum Bugatti

Zu den Hyper-Sportwagen der französischen Luxusmarke Bugatti gibt es nun passendes Gepäck. Kunden haben bei der Bestellung eines Chiron nun die Möglichkeit, ein personalisiertes "Bugatti by Schedoni"-Taschenset zu konfigurieren.



Die Fertigung des dreiteiligen "Bugatti by Schedoni"-Luggage Set nehme 110 Stunden in Anspruch, teilt Bugatti mit. Die vollständige Garnitur besteht aus mehr als 150 einzelnen Lederteilen für das Außenmaterial und für die Innenfütterung. Der luxuriöse Weekender passt perfekt in den Kofferraum des Chiron, während die beiden Kleidersäcke aus Softleder optimal hinter den Vordersitzen verstaut werden können.



"Die Bugatti-Taschen werden mit größter Sorgfalt aus dem Leder gefertigt, das im Bugatti-Atelier in Molsheim auch für die Innenausstattung des Chiron für den jeweiligen Kunden verwendet wird - sowohl das Interieur des Hyper-Sportwagens als auch das Taschen-Set bestehen also aus demselben hochwertigen Leder", sagt der Hersteller.



Die Personalisierung des offiziellen Luggage Set zum Chiron ist von nun an Teil des 3D-Konfigurationsprozesses der französischen Luxusmarke. Sobald der Kunde die Konfiguration seines neuen Bugattis abgeschlossen hat, kann er seine Ledertaschen online personalisieren und dabei virtuell auf das gesamte Spektrum von Farben, Nähten und weiteren Optionen zugreifen.



Simone Schedoni, der das Unternehmen Schedoni in bereits vierter Generation leitet, sagt: "Jeder einzelne Bugatti wird mit größtmöglicher Sorgfalt und Detailliebe zum Leben erweckt. Dementsprechend legen auch wir bei Schedoni höchsten Wert darauf, bei der Herstellung jeder unserer Taschen dasselbe Maß an Leidenschaft, Hingabe und Handwerkskunst an den Tag zu legen."



Das Familienunternehmen Schedoni mit Sitz im italienischen Modena wurde 1880 gegründet. Rund 80 Jahre lang waren Schuhe das Kerngeschäft des Unternehmens. 1977 stellte Mauro Schedoni in dritter Generation das Geschäftsmodell auf die Produktion maßgeschneiderter Gepäckstücke und Accessoires für Luxusautomobile um. Heute arbeitet Schedoni mit den führenden Automobilherstellern der Welt zusammen.

AdUnit urban-intext1