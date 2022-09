Suzuki lässt Autos fliegen

Die Suzuki Motor Corporation wurde 1920 gegründet und feierte 2020 ihr 100-jähriges Bestehen. Das Unternehmen ist auf Kompaktfahrzeuge und Geländewagen spezialisiert und vertreibt Autos, Motorräder und Außenbordmotoren in 206 Ländern und Regionen der Welt. Um neue Mobilitätslösungen zu entwickeln, beteiligt sich die Suzuki Motor Corporation an SkyDrive Inc. Das japanische Unternehmen ist auf die Entwicklung von fliegenden Autos und Frachtdrohnen spezialisiert.



Bereits im März 2022 sind SkyDrive und Suzuki eine Partnerschaft eingegangen. Suzuki ist dabei auch unmittelbar in die Entwicklung neuer Technologien und Produktionsabläufe involviert und im Rahmen der Kooperation beispielsweise für die Themen Gewichtsreduktion und Elektrifizierung sowie Großserienfertigung und Geschäftsentwicklung für verschiedene Märkte verantwortlich.

