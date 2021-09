Supersportler mit E-Motor

Stuttgart. Mercedes-Ableger AMG stöpselt jetzt das Ladekabel ein und bringt seinen ersten Plug-in-Hybrid. E Performance heißt der neue Antrieb, der zur IAA in München (7. bis 12. September) seinen Einstand im GT Viertürer gibt. Die Markteinführung sei für die nächsten Monate geplant, aber ein Preis wird noch nicht genannt. Beim außen nur an neuen Zierblenden und entsprechenden Typenschildern kenntlichen Teilzeitstromer setzen die Schwaben auf einen komplett neuen Triebstrang. AMG baut eine eigene Hochleistungsbatterie ein, die mit neuartiger Direktkühlung besonders schnell Leistung aufnehmen und abgeben könne. Und für den 205 PS starken E-Motor leisten sich die Schwaben anders als bei EQS & Co. ein zweistufiges Getriebe.

Systemleistung: 843 PS

Kombiniert mit dem bekannten 4,0-Liter V8-Benziner mit 639 PS steigt die Leistung auf 843 PS. Das ergibt das bislang stärkste AMG-Modell mit Straßenzulassung. Arbeiten beide Motoren im Team, entwickeln sie bis zu 1470 Nm Drehmoment und beschleunigen das Luxusgefährt in 2,9 Sekunden von 0 auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit gibt AMG mit 316 km/h an. Weil der Elektroantrieb eher auf den Elan zielt als auf die Effizienz und weil die Batterie nur eine Kapazität von 6,1 kWh hat, sind die Spezifikationen unter Strom nicht ganz so beeindruckend: Die Reichweite im reinen E-Modus liegt bei zwölf Kilometern und der Verbrauch sinkt lediglich auf 8,6 Liter (CO2-Ausstoß: 196 g/km). tmn