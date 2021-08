Südkoreaner zeigen Mobilitäts-Visionen

Die zwei großen südkoreanischen Fahrzeughersteller Kia und Hyundai arbeiten an visionären Mobilitätskonzepten. In Seoul und München zeigen die Unternehmen neuste Kostproben. Hat Kia das Markenerlebniszentrum "Kia360" in Seoul wiedereröffnet, zeigt Hyundai auf der IAA 2021 in München, wie eine klimaneutrale Mobilität Wirklichkeit werden könnte.



Nach der Kia-Neuausrichtung Anfang dieses Jahres, mit der das neue Logo und der Slogan "Movement that inspires" ("Bewegung, die inspiriert") eingeführt wurden, demonstriert Kia hier seine neuen Angebote von nachhaltigen Elektromobilitätslösungen und Designinnovationen bis zu den damit verbundenen zukünftigen Lifestyles. Das 1.900 Quadratmeter große Kia-Erlebniszentrum im Süden der koreanischen Hauptstadt wurde 2017 unter dem Namen BEAT360 eröffnet.



"Kia360 ist ein Ort, der das Ziel des neuen Markenauftritts deutlich macht: den Raum und die Zeit zu kreieren, die unsere Kunden dazu inspirieren, ihre Ideen zu verwirklichen", sagt Artur Martins, Senior Vice President und Leiter des Bereichs Global Brand and Customer Experience der Kia Corporation. "Wir laden die Besucher ein, in die interaktiven und kommunikativen Displays einzutauchen und sich die neue Ausrichtung von Kia hin zu sauberen und nachhaltigen Mobilitätslösungen und stilvollen Lifestyles vor Augen zu führen."



Unterdessen hat sich Hyundai als Automobilhersteller mit einem der umfangreichsten Angebote an elektrifizierten Modellen auf dem Markt in den vergangenen Jahren auch zu einem Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen entwickelt. Erreicht wurde dies durch erhebliche Investitionen in die Zukunft der Mobilität, einschließlich batterieelektrischer Fahrzeuge (BEVs), Brennstoffzellen-Fahrzeuge (FCEVs) und autonomes Fahren.

Auf der IAA Mobility 2021 wird Hyundai im September die nächsten Schritte seiner Unternehmensvision erläutern und verdeutlichen, wie die Emissions- und damit einhergehend die CO2-Neutralität auf alle Bereiche der Mobilität ausgeweitet werden kann.



Sowohl vor Ort als auch digital können Besucher und Interessenten erfahren, wie Hyundai seine Batterie- und Brennstoffzellen-Technologie in Zukunft einsetzen will. Das Unternehmen enthüllt außerdem Details zu seinen Plänen, neue Mobilitätslösungen für einen umweltfreundlicheren Lebensstil auf Basis der Markenvision "Progress for Humanity" anzubieten.

