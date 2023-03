Subaru weiterhin Premium-Partner von Red Bull München

Die Subaru Deutschland GmbH bleibt auch in Zukunft Premium-Partner des dreimaligen deutschen Eishockeymeisters EHC Red Bull München. Der aktuelle Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (Penny Del) und der Allradspezialist haben ihre 2014 gestartete Kooperation vorzeitig bis ins Jahr 2028 verlängert.



Spieler, Trainer und Offizielle des Clubs fahren auch weiterhin einen Subaru. Darüber hinaus wurde eine umfangreiche Markenpräsenz in und rund um den Sap Garden, der künftigen neuen Heimspielstätte der Red Bulls, vereinbart. Die Fertigstellung der multifunktionalen Sportarena ist für das Frühjahr 2024 vorgesehen.



Im Zuge der Partnerschaft ist Subaru auf den TV-relevanten Banden im Eisstadion und auch im Bullykreis auf der Eisfläche präsent. Darüber hinaus ziert das Subaru-Logo die Spielerhosen sowie die Interview- und Pressewand. Als "Partner of

the Day" wird die werbliche Präsenz an ausgewählten Spieltagen nochmals verstärkt.



Dann können sich die Besucher von den Qualitäten der Fahrzeuge selbst überzeugen, denn die japanische Automarke stellt rund um diese Spieltage ihre PKW-Modelle vor. Der Fuhrpark der Red Bulls besteht künftig aus den Subaru Modellen "Forester", "Outback" und "XV"/Crosstrek sowie dem Elektro-SUV "Solterra".



Volker Dannath, Geschäftsführer der Subaru Deutschland GmbH beton: "Red Bull München ist einer der führenden Clubs im deutschen Eishockeysport. Die Strahlkraft des Vereins und der Marke Red Bull haben den Bekanntheitsgrad von Subaru in Deutschland in den vergangenen Jahren weiter erhöht und im Handel für positive Resonanz gesorgt". Es freue ihn deshalb ganz besonders, die Partnerschaft mit dem derzeitigen Spitzenreiter der höchsten deutschen Eishockeyklasse vorzeitig um vier weitere Jahre bis 2028 zu verlängern.



Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey und Geschäftsführer des EHC Red Bull München fügt hinzu: Die allradgetriebenen Subaru-Modelle sind für uns hinsichtlich ihrer Spritzigkeit, Dynamik und Robustheit die perfekten Mitspieler". Sie würden auf Schnee und Eis eine mindestens genauso gute Figur wie die Jungs von Red Bull machen.

