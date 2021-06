Subaru treibt es bunt

Erst die richtige Farbe macht das Auto zu einer ganz persönlichen Sache für den Käufer. Und da haben die meisten Marken eine wirklich bunte Palette im Angebot: Vom schrillen Pink bis zum schlichten Grau ist alles dabei. Da haben Kunden in der Tat die Qual der Wahl.



Wenn man der Statistik glauben darf, treiben es Subaru-Fahrer besonders bunt. Sie entscheiden sich sehr häufig für auffällige Fahrzeuglackierungen. Der Grund: Die japanische Allradmarke bietet für immer mehr Modelle immer mehr Farbtöne an.



Doch welche Farben dominieren wirklich bei Deutschlands Autofahrern? 30 Prozent der 2020 neu zugelassenen Fahrzeuge sind grau beziehungsweise silbern, gefolgt von schwarz (24 Prozent) und weiß (21 Prozent). Das geht jedenfalls aus einer Statistik des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) hervor. Ganz anders stellt sich die "Farbenlehre" allerdings bei Subaru dar: Rot, blau und braun lackierte Subaru-Fahrzeuge sind viel häufiger unterwegs als im Bundesdurchschnitt.



Seit einigen Jahren baut der japanische Automobilhersteller die Farbpalette seiner Modelle kontinuierlich aus. Für den Subaru XV werden beispielsweise elf Lackierungen angeboten, darunter auch so absolute Hingucker wie Lagoon Blue Pearl, Pure Red und das sommerliche, neue Plasma Yellow Pearl.



"Gelb ist eine sehr mächtige Farbe: Sie vermittelt Wärme, macht uns fröhlich und verbreitet Optimismus. Aber Gelb ist auch ein wenig die Diva unter den Farben. Man muss einen Gelbton gut treffen, um die richtige Aussage zu treffen", sagt Prof. Dr. Axel Buether vom Lehrstuhl für Didaktik der visuellen Kommunikation an der Bergischen Universität Wuppertal in der aktuellen Ausgabe des Kundenmagazins "Subaru Drive".



Ganz wichtig: Farbe und Form müssen natürlich auch zusammenpassen. So soll die gelbe Lackierung den Outdoor- und Offroad-Charakter des Subaru XV betonen und dazu noch einen Portion Wildheit und Abenteuerlust verleihen. Damit sei diese Lackierung außergewöhnlich gut für das Modell und all jene geeignet, die Mut zur Farbe haben, erläutern die Subaru-Experten. Und die Marke hat ganz sicher noch einiges in der bunten Pipeline, denn der nächste Anstrich kommt bestimmt.

