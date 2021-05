Subaru schaut auf 55 Jahre Boxermotor

m Frühjahr 1966 feiert der Subaru 1000 seine Weltpremiere als erstes japanisches Großserienfahrzeug mit fortschrittlichem Frontantrieb - vor allem aber mit einem vollkommen neu entwickelten wassergekühlten 1,0-Liter-Boxermotor. Seitdem gehören Boxermotoren zum Kern der Marke.



Es sind die konzeptionellen Vorteile der vollkommen symmetrisch konstruierten Boxermotoren, die die Entwicklung des ebenfalls symmetrisch ausgelegten Allradantriebs ermöglichen, der bei Subaru seit 1972 für Fahrsicherheit und Sporterfolge steht. Bis heute hat der weltgrößte Hersteller von allradgetriebenen Pkw bereits mehr als 20,4 Millionen Boxermotoren produziert.



Die Technik hat bei Subaru Zukunft: Das zeigt die Antriebstechnologie des Mildhybridsystems e-Boxer, aber auch der runderneuerte 2,5-Liter-Boxermotor, mit dem gerade das große Crossover-Modell Outback in sechster Generation startet.



Beim Boxermotor liegen die Zylinder auf beiden Seiten der Kurbelwelle flach in einer Ebene und die Kolben stehen sich paarweise gegenüber, wie die namensgebenden Box-Sportler - beste Bedingungen für einen idealen Massenausgleich: Es gibt weder sogenannte "freie Momente" noch "freie Kräfte". So arbeitet der Kurbeltrieb harmonisch und ausgeglichen bis in hohe Drehzahlbereiche.



"Ohne den Boxer als motorisches Herzstück wäre der für Subaru seit fast einem halben Jahrhundert ebenfalls markentypische symmetrische Allradantrieb nicht möglich gewesen", teilt der Hersteller mit. "Vom tief im Fahrzeug installierten Boxermotor über das Getriebe, die Kardan-Antriebswelle bis zum hinteren Differential verläuft der komplette Antriebsstrang in einer Linie entlang der Mittelachse des Fahrzeugs zugunsten eines ausgewogenen und neutralen Fahrverhaltens und höchster Fahrsicherheit."



Mit dem 1972 lancierten Leone 1400 4WD Station Wagon als weltweit erstem allradgetriebenen Großserien-Pkw der Welt läutet Subaru sodann diese neue Antriebs-Ära ein.

