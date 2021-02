  Subaru Outback: Die sechste Generation kommt

Ein Klassiker wird aufgefrischt: Der Subaru Outback startet am 8. Mai 2021 in die mittlerweile sechste Modellgeneration. Erstmals baut das SUV auf der Subaru Global Platform auf. Es bietet laut Hersteller ein knackigeres Design mit mehr Platz, Komfort und eine Reihe neuer Sicherheitszutaten.



Neben dem "normalen" Modell bietet Subaru mit dem Outback Exclusive Cross auch eine Outdoor-Variante mit sportlich-robusterem Design. Den Antrieb übernimmt weiter ein Boxermotor in Kombination mit einem stufenlosen CVT-Getriebe und permanentem Allradantrieb. Der 2,5-Liter-Benziner mit 124 kW/169 PS und einem maximalen Drehmoment von 252 Newtonmeter (Nm) soll im neuen Modell ein direkteres Ansprechverhalten gerade im unteren Drehzahlbereich bieten.



Neben neuen Materialien und fünf unterschiedlichen, auf die Ausstattungslinien abgestimmten Sitzbezügen bietet der Innenraum ein Cockpit mit deutlich weniger haptischen Bedienknöpfen und -tasten. "Als zentrales Steuerelement dient nun ein 11,6 Zoll großer, Tablet-artiger Touchscreen, über den sich neben den Navigations- und Infotainment-Funktionen beispielsweise auch die Klimatisierung regeln lässt", heißt es bei Subaru.



Die Erweiterung der Sicherheitsausstattung manifestiert sich unter anderem an Notbremssystem, Totwinkel- und Spurhalteassistent und dem Querverkehrswarner.