Studie des VW Taigo bereits seriennah

Volkswagen zeigt eine Studie des Taigo im VW-Pavillon der Autostadt in Wolfsburg. Die Exponate bewegen sich bereits nah an der Serienreife. Designt wurde das Modell in Brasilien. Unter dem Namen Nivus ist es in Südamerika bereits auf dem Markt. Im Herbst 2021 soll das Europa-Debüt des Taigo über die Bühne gehen.



Dann mit für den europäischen Markt angepasster Volkswagen-Technik, soll das erste SUV-Coupe mit trendigem Crossover-Bodystyle, erhöhter Sitzposition und wegweisender Konnektivität Kundenherzen erobern - ohne dabei an Alltagstauglichkeit zu verlieren. Mit dem Taigo erweitert Volkswagen das Portfolio der auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) aufbauenden kompakten Modelle Polo und T-Cross um das SUV-Coupe als dritte Karosserievariante.

